Con nuevo 'arreglito', Chiquis reaparece en VIDEO y muestra a sus fans la cirugía que se hizo

Los Ángeles, California.- Hace unos días la noticia de que Chiquis Rivera se habría hecho alguna operación estética provocó una gran controversia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Incluso la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera salió a desmentir diciendo que su esbelta cintura se debía a un remedio que le había enseñado su abuelo, de tomar diariamente agua con limón.

Luego de que el cirujano plástico Victor Gutiérrez compartiera una foto junto a Chiquis, lo cual ponía en duda sus afirmaciones, ella misma confirmó que en realidad si se operaría las bubis, pero no se ha hecho la liposucción.

Hace unos días, se filtró una foto en la que la ex de Lorenzo Méndez aparece en bata de hospital, antes de ser presuntamente intervenida en el quirófano.

View this post on Instagram

La noticia corrió y el rumor de que se habría hecho alguna operación para moldear el cuerpo fue creciendo, sin embargo, esta tarde la famosa apareció en un video en Instagram con la intención de aclarar y revelar la verdad.

"¡Hi guys! Aquí llegando a casa gracias a Dios...yo sé que puse una historia el otro día, que me operaron. Es de las bubis, 'nomás' de las bubis...ya estoy viendo que estas páginas de chismes que, la verdad casi siempre tienen la información incorrecta".

No me hice la manga (gástrica) y si me la hubiera hecho les diría, pero no. Me hice las bubis, las quería más paraditas; pa' que vean. Ya estoy en casa", dijo en la serie de clips.