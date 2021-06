Destrozados, atletas de 'Exatlón México' y Rosique dan emotivo adiós en 'VLA' a Steph Gómez

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 2 de mayo la producción y elenco de Venga la Alegría organizaron un pequeño homenaje para Steph Gómez, exparticipante de Exatlón México que falleció hace un día por complicaciones del Covid-19.

A través de una videollamada, el conductor del reality Antonio Rosique dio un emotivo y desgarrador mensaje para recordar a la 'Antorcha Humana', apodo que él le puso a la fallecida cuando llegó a la tercera temporada.

Me levanto triste, tratando de asimilar la partida de Steph, una mujer extraordinaria, excepcional, tuve la manera de conocerla durante dos temporadas y era una mujer que imponía respeto, pero que estaba llena de cariño.. todavía no lo asimilo, me produce mucho coraje y enojo", expresó Toño.