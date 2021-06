¿Divorcio? Alessandra Rosaldo responde a conductora de 'Hoy'; revela esto de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- La famosa y polémica actriz, Alessandra Rosaldo, en una reciente entrevista para De Primera Mano, habló respecto a las peleas con Eugenio Derbez en De Viaje con los Derbez, respondiendo de esta contundente forma a Martha Figueroa, conductora de Hoy, respecto a su divorcio y revelando esto del exproductor de Televisa.

Recientemente, Martha aseguró que la madre de Aitana estaba "harta" de Derbez y que eso era más que evidente en la nueva temporada del reality de Amazon Prime, por lo que aseguró que terminarían cómo Mauricio Ochmann y Aisslin Derbez.

Tras esto, Alessandra explicó que eran un matrimonio normal cómo cualquier otro, con sus altas y bajas, que peleaban por ciertas cosas, pero que eso no significaba que iban a separarse, asegurando que serían "invictos".

Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. Seguimos juntos, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas", dijo Rosaldo.