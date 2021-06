Muere el actor de 'La ley y el orden', Robert Hogan, por complicaciones de neumonía

Maine, Estados Unidos.- El mundo de la actuación está de luto, pues falleció la estrella Robert Hogan a los 87 años en su casa ubicada en Maine debido a complicaciones de neumonía, así lo confirmó su familia a The New York Times.

Hogan era reconocido por su participación en actor series como The Wire, La ley y el orden, no obstante, su filmografía era mucho más rica, con 150 títulos en cine, teatro y televisión.

Antes de encontrar su verdadera vocación, el histrión sirvió al Ejército en Corea para más tarde inclinarse al campo de la ingeniería en la Universidad de Nueva Yoork.

Finalmente notó su pasión y facilidad por el arte, por lo que decidió darle una oportunidad. Su primer papel lo obtuvo en la serie As the World Turn, después continuó en Days of Our Lives, The Manhunter y Once an Eagle, por mencionar algunos.

En cuanto a su vida personal, contrajo matrimonio por primera vez con Sharon Lynn el 15 de diciembre de 1957, con ella tuvo tres hijos antes de que se divorciaran el 6 de diciembre de 1982. Un año más tarde unió su vida con Mary Barbera el 3 de diciembre de 1983.

Nacido en Jamaica, Queens, el actor con una carrera activa durante seis décadas sufrió alzheimer a partir del 2013, en tanto que dificultades respiratorias le cobraron la vida el pasado 27 de mayo.

Fuente: Milenio