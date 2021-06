Redes destrozan a Sergio Mayer por 'burlarse' de la violencia: "Pésimo mensaje, quiere fama"

Ciudad de México.- Una vez más, el actor y político Sergio Mayer ha dado de qué hablar y provocó una fuerte polémica en sus redes sociales debido a una "mala broma".

Resulta que el diputado compartió una divertida foto junto a su esposa Issabela Camil quien, mientras caminaban abrazados, le tocó la retaguardia.

Lo que no causó gracia a muchos internautas fue la descripción que el famoso utilizó para publicar el post, pues señaló que se trataba de un "acoso" de parte de su pareja; tema que en la actualidad es muy delicado.

Recibí acoso en mi contra de parte de Issabela Camil durante mi recorrido en la Magdalena Contreras. Me encantó", escribió Mayer.

Lejos de divertirse, muchos de sus fanáticos pidieron al también productor mucho respeto y evitar jugar con ese tema pues con el tema de violencia y acoso sexual no se juega.

Pésimo mensaje escribir en la misma frase 'violencia sexual' y 'me encantó' pero bueno qué se puede esperar de alguien que no creo que lea mucho sobre el tema. Tienes una gran responsabilidad al tener ese cargo".

De lo más desacertado el comentario, la violencia no debe ser 'divertida', esto es una interacción en pareja, algo consensuado, consentido y hasta lindo si quieres. Pésimo el sentido de broma que le quieres dar, es una burla a las víctimas. Ojalá nunca lo pasen tus hijas o esposa con un fulano o fulana de quien no lo quieren porque ahí no te va a dar risa".