¡Se armó el zafarrancho! Integrantes de 'Acapulco Shore' se agarran fuertemente a golpes

Ciudad de México.- La octava temporada de Acapulco Shore nuevamente se salió de control y en esta ocasión los involucrados fueron Chile, Isa y Jacky, quienes protagonizaron un fuerte pleito a bordo de un camión en el que salieron a pasear y debido a esto se pudo en duda la continuidad del polémico 'Team Tendo'.

Todo comenzó porque Chile, quien ya estaba muy tomado, comenzó a reclamarle a Fernanda y a Jacky por sus respectivos problemas de actitud y los insultos no se hicieron esperar pues les dijo que considera que son las mujeres más falsas del programa, además, señaló que ya hasta muy harto y que ya no las soportan pues asegura que no es el único que piensa de esta manera de los participantes.

En respuesta a las múltiples ofensas, Jacky le lanzó cerveza a Chile, provocando que Isa interviniera en la discusión y no pasó mucho tiempo para que la pelea escalara y llegaran a los golpes mientras Isa le decía a Jacky que no se metiera con las personas que quería por lo que se empujaron, se jalonearon del cabello y se soltaron algunos golpes antes de que los otros participantes del reality lograran separarlas.

Tras el altercado, Chile todavía estaba muy alterado y quería seguir insultando a Fernanda y Jacky, sin embargo, Jay intentó tranquilizar a su amigo y lo llevó hacía los asientos traseros del camión donde lejos de calmar a Chile, provocó nuevamente su ira y hubo un desencuentro entre ambos integrantes del Team Tendo pues Chile insultó a Jey y este se sintió tan ofendido que terminó llorando por la situación.

Al llegar a la mansión, 'El Boss' les pidió que se tranquilizaran y que necesitaba que mejoraran su conducta pues en caso de no hacerlo podría restringirles el acceso a bebidas alcohólicas, posteriormente, organizó una actividad artística para que se calmaran los ánimos, sin embargo, Matrioshka puso el desorden al intentar plasmar en arcilla sus senos y sus glúteos.

Cabe mencionar que al final de esta actividad, cuando todo mundo pensaba que se había acabado definitivamente el 'Team Tendo', Chile se acercó a Jey para ofrecerle disculpas por lo sucedido en el camión, ambos lloraron y decidieron dejar atrás los problemas para continuar con su polémico grupo de participantes veteranos.

¡SE ARMARON LOS PUTAZOS! uD83DuDCA3 Las cosas se salieron de control OTRA VEZ #MTVAcaShore ¿Quién ganó este agarrrrón? pic.twitter.com/97Rjlep79I — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) June 2, 2021

Fuente: El Heraldo