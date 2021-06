¡Tensión en Televisa! Laura Bozzo ataca a integrante de 'Hoy' y hace correr a Galilea Montijo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Laura Bozzo hizo aumentar las tensiones en Televisa hasta el límite, pues en pleno programa en vivo de Hoy hizo enfurecer a Latin Lover, al atacarlo y decirle que no le importaban sus comentarios, además de hacer correr a Galilea Montijo de los foros del matutino.

La mañana de este miércoles 2 de junio, Bozzo se presentó a bailar por primera vez tras su regreso a 'Las Estrellas Bailan en Hoy' con Raúl Sandoval, algo que Andrea Legarreta tomó cómo un "castigo" para el exintegrante de TV Azteca, y que hizo que Galilea saliera corriendo del foro, pues no quería estar cerca de la peruana, aunque regresó de inmediato.

Este acto de la jalisciense, sin duda fue profético de lo que se vería en la competencia, pues tras bailar la quebradita y llegar el momento de las opiniones de los jueces, Laura permaneció fiel a su estilo polémico no aceptó las criticas y calló a Lover.

El exluchador, durante su opinión dijo que ella debería de comprender que era momento de que se retirara de la competencia, pues lo que ella dio en la pista porque Raúl la "ayudó" y "cargó" con ella en todo momento, poniendo de ejemplo su paso por el ring para hacerla entender a lo que se refería, a lo que ella aseguró que le faltó al respeto y si la atacaba ella iba a responder.

Ante esto, Galilea interfirió y le aseguró a la conductora de Laura Sin Censura que Lover en ningún momento la había atacado o había hablado mal de ella, que solo estaba dando su opinión y dando una experiencia propia de cuando comprendió que era el momento de aceptar un retiro, por lo que el juez del reality le dijo que ya sabía que esto iba a pasar, visiblemente moleste.

No te estoy atacando. Hablando de la lucha, porque si te digo directamente, crees que es atacarte. Muchos luchadores siguen luchando por necesidad, y tú dijiste hace dos semanas que no vienes por necesidad porque no te están pagando. La liga ya no la puedes estirar más, con todo respeto. No puedo decirle nada, porque luego luego se pone. Sabía que iba a pasar esto", expresó Latin molesto.