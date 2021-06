¡Todos contra todos! Hijos y hermanos de Jenni Rivera 'en guerra' por la fortuna de la cantante

Ciudad de México.- Tras salir a la luz la noticia de que Rosie Rivera renunciaría a ser albacea de los negocios de la fallecida cantante Jenni Rivera, se ha desatado una fuerte serie de polémicas.

Recientemente, circuló la nota de que Chiquis y Johnny Lopez, hijos de la 'Diva de la Banda', habían solicitado una auditoría a sus tíos Rosie y Juan Rivera.

Luego de que esto se volviera del dominio público, la familia se ha manifestado en varios medios y redes sociales para declarar su opinión al respecto. Entre ellos, Doña Rosa Saavedra, abuela y madre de los Rivera.

En varias entrevistas, Rosie Rivera aclaró que esta no es la primera vez que se le practica una auditoría y que, a pesar de que si tiene algunas diferencias con su sobrina Chiquis, no fue la ex de Lorenzo Méndez quien solicitó la inspección, sino su hermano Johnny.

En un video que circula en redes sociales, con lágrimas en sus ojos, Doña Rosa habla acerca de lo sucedido en defensa de sus hijos y asegura que si se trata de Johnny, quien solicitó la verificación, será el quien pague el gasto pues es el interesado; además aseguró que al ser un joven solo busca beneficiarse con el dinero.

Si están haciendo auditoría, si es el Johnny, el hijo de Jenni, el más chico, es porque él está impuesto a gastarse todo su dinero, pues está esperando más dinero para seguir gastando", pronunció la matriarca de la familia.

Ante esto, al parecer ahora los hijos de Jenni Rivera comenzaron a atacar a sus tíos y abuela por medio de sus redes sociales; particularmente en Twitter donde han lanzado varias indirectas.

Ustedes no nos ven a los cinco haciendo entrevistas o monetizando. Eso dice mucho...solo digo", escribió Jenicka Lopez.

