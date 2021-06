"Una mier...": Actor de Televisa se une a Paty Navidad y se pronuncia contra la vacuna de Covid-19

Ciudad de México.- Juan Soler, famoso y reconocido actor de Televisa, en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy reveló que formaba parte de la lista de celebridades que están en contra de la vacuna de Covid-19, cómo Paty Navidad, asegurando que era una "mier...", sorprendiendo a sus fans.

Cómo es bien conocido, Navidad desde un inicio de la pandemia de coronavirus, aseguró que el virus era un invento para mantener en control a las masas, señalando que la vacuna también era para lo mismo, manteniéndose firme en que todo era un invento, algo a lo que se sumó María Conchita Alonso.

Pese a que no quiso dar detalles respecto a su decisión, ni dar una opinión sobre su renuncia a la medida sanitaria que la mayoría toma cómo una esperanza, en su entrevista con el matutino habló de los motivos por los que no habla de su aversión a vacunarse.

Prefiero no hablar del tema porque luego les voy a decir que no se vacunen, que es una mier... la vacuna, que una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque lo que están haciendo… entonces ¿para qué (seguir explicando)?", manifestó el argentino.