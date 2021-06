Aislinn Derbez revela divertida anécdota con Eugenio Derbez para festejar el Día del Padre: "Gracias"

California, Estados Unidos.- La famosa actriz y empresaria mexicana Aislinn Derbez una vez más logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que felicitó a Eugenio Derbez por el Día del Padre con un emotivo y divertido mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram la guapísima exesposa de Mauricio Ochmann publicó una nueva instantánea en la que aparece al lado del hombre que le dio la vida y reveló una divertida anécdota que tuvo con el productor mexicano cuando era una adolescente.

Aislinn explicó que su madre estaba realmente "furiosa" por sus notas escolares y no quería firmarlas, por lo que le dijo que le pidiera a Derbez que lo hiciera y él las firmó sin decir nada y mucho menos regañarla y molestarse.

'Pues estudia más para la próxima y ya!' dijo. Yo me le quedé viendo muy confundida 'Pero mi mamá quería que que me regañaras y me castigaras' y dijo 'a ver, llámale a tu mamá y pásame el teléfono... Y le llamé…".