Natti Natasha celebró el Día del Padre con romántico mensaje para Raphy Pina: "Vivo agradecida"

Estados Unidos.- La cantante de reguetón, Natti Natasha no quise dejar pasar la oportunidad de felicitar a quien para ella es "el mejor padre del mundo, su pareja, Raphy Pina.

Por medio de su perfil de Instagram, la famosa estrella posteó una foto en la que el productor musical sostenía en brazos a su pequeña hija Vida Isabelle mientras dormía.

La imagen que conmocionó a propios y extraños por la ternura que demostraba, estuvo acompañada de un emotivo mensaje lleno de amor.

Tengo la dicha de celebrar el día del padre, al lado de uno de los mejores seres humanos que he podido conocer, con el cual hoy vivo día a día un sueño hecho realidad. Vivo agradecida cada segundo por ese hermoso regalo de VIDA que ambos creamos. Dios no pudo haber puesto a un mejor hombre a mi lado para amar por siempre. Te amo raphy ! Happy Father’s Day to the best dad in the world".