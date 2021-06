Se va de TV Azteca: Tras 'Hoy', Anette Michel confirma que no volverá a 'MasterChef': "Ya no quiero"

Ciudad de México.- Durante esta semana la aclamada conductora Anette Michel dio tremenda sorpresa a sus miles de fans pues apareció sorpresivamente en el programa Hoy pese a que tenía más de dos décadas trabajando para la empresa TV Azteca.

Confirmado: Anette Michel no ya no formará parte de 'Hoy'; deja Televisa ¿y regresa a TV Azteca?

Aunque sus millones de admiradores estaban confiados en que regresaría al Ajusco para MasterChef, pues la presentadora solo fue como invitada al matutino de Las Estrellas, ella misma confirmó que ya no formará parte del famoso reality de cocina.

De acuerdo con una entrevista retomada por el portal de TVNotas, Anette comentó que se sintió "como pez en el agua" siendo parte del elenco de Hoy, pues asegura que todo el equipo la recibió con los brazos abiertos y le encantó la dinámica.

Muy contenta... se los decía a ellos, 'es muy extraño sentirme tan cómoda', tenía muchas inquietudes cuando me hicieron la invitación a estar esta semana en Hoy y pensarlo era extraño, pero hacerlo ha sido mágicamente cómodo, muy divertido, súper apapachadores, divertidos, dinámicos, me ha gustado mucho", admitió la ojiverde.

Sin embargo, respecto al programa de cocina, Michel argumentó estar muy agradecida por estas ocho temporadas que condujo, pero ahora busca hacer otros proyectos y confirmó que no volverá.

Era la intención (regresar), de primera instancia. Adoro el proyecto, me parece que es una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida, nada me hubiera gustado más que poderlo hacer, pero ya no más, ya no quiero volver a hacer MasterChef y ya", comentó.