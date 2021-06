¿Hay rivalidad? Danna Paola rompe el silencio sobre su vestuario idéntico al de Belinda

Ciudad de México.- La actriz y cantante Danna Paola rompió el silencio sobre la polémica que surgió en redes sociales después de que ella y Belinda posaran para unas fotografías con el mismo atuendo de cuerpo completo.

En entrevista para el programa Ventaneando, Danna Paola se sinceró sobre el tema y pese a que aceptó que la colorida vestimenta se le veía muy bien a la española, también cuestionó cuál era el afán de "competir".

¿Qué te digo?... Se le ve muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema?, que justo cuando no pides explicaciones… ahí está, o sea yo, fu&%, es que a mi me da mucha risa, yo digo ¡jod%&!, ¿pero cuál es el afán de querer competir?", dijo.

De la misma forma, la intérprete de Fama recordó que fue gracias a su colega que nunca se pudo realizar el tema que en una ocasión dijeron que harían juntas. "En algún momento quedamos en que íbamos a hacer una canción, ella dijo que 'no' y dije '¡ay, bueno!, perfecto'".

Asimismo, destacó el respeto que siente por la prometida de Christian Nodal. "Yo de verdad respeto muchísimo, la respeto mucho, la admiro, por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etcétera".

Y brindando más detalles del momento en que ella realizó dicha sesión de fotos, añadió: "Al final también a veces los fandoms se ponen en contra y (dicen) ‘esto, que el otro".

"Digo 'bueno, cada quién', ahora sí que cada quien sus cubas, como decimos aquí en México, y opino que hay muchos styles en el mundo, las dos estábamos en España, se le ve padrísimo, usted también lo puede comprar si quiere, es de María Escoté, yo hice las fotos cuando me teñí de rubia, ese día."

"Para el marketing se hace una ingesta con mucho tiempo de anticipación cuando lanzas un sencillo, yo no lo hice para jod%& a nadie, yo ni sabía, imagínate, y creo que no viene por ahí, entonces, si usted quiere comprarlo, ¡cómprelo, está bien padre!, y usémoslo todas, ¿Qué necesidad?... digo, no hay exclusividades en las cosas, ¡por el amor de Dios!".

Conjuntamente, Danna Paola subrayó que no es la primera vez que sucede este caso en el medio artístico. "¿Cuándo fue?, en unos premios, fue Shakira y no sé quién que traía el mismo vestido y se cag%&$ de risa, digo, ¡basta! it's ok (está bien), no metamos cizaña en donde no hay".

Finalmente, al respecto del rumor que circuló sobre que hizo un berrinche debido a que su disquera le prohíbe que sucedan este tipo de situaciones, la cantante destacó: "Primero, a mi nadie me prohíbe nada, yo soy quién maneja mi imagen, con un gran equipo detrás, y tres cuando yo hice esas fotos yo no tenía ni idea que alguien más lo había usado, y se supone que esto fue un error de diseñador, si a mí me dijeron que no se lo había puesto nadie, es porque nadie se lo había puesto todavía".

Fuente: Agencia México