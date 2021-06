¿Sin Kim no hay Juan de Dios? Kimberly Loaiza responde y se le va con todo a los 'haters'

Ciudad de México.- Kimberly Loaiza es una de las influencers que mejor audiencia tiene en distintas plataformas digitales, pero muy pocas personas conocen la realidad detrás de todo esto y se enfoca en que la 'Lindura Mayor' no tenía los planes de adentrarse al mundo en el que ahora se desenvuelve.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Kimberly Loaiza deja ver su figura de impacto en estas FOTOS ¡y su esposo no la perdona!

Kim era en los inicios de Juan de Dios Pantoja solamente la novia del youtuber, pero fue este mismo el que al ver la respuesta de los internautas la animó a lanzarse, por ello, hace un par de días la ahora esposa de JD y madre de sus hijos, recibió en redes sociales un comentario que no fue para nada de su agrado.

Al estar un tanto molesta con lo que los usuarios dicen, Loaiza decidió acudir a su cuenta de Twitter para hacer saber lo qué está pasando y porqué se le fue con todo a los haters, ya que uno de estos le escribió: "Sin Kim no hay Juan de Dios".

Es todo lo contrario, Juan me impulsó en números y en inspiración, yo no pensaba ser youtuber hasta que él me motivó a hacerlo. Cuando yo comencé el ya tenía millones de seguidores, él fue el único que creció solo, sin el impulso de nadie, muchos de los que conocen (incluyéndome) crecimos gracias al impulso de Juan de Dios Pantoja", respondió.