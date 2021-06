Abogado de Pedro, novio de Sharis Cid, hace impactante revelación en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- En Sale el Sol salieron en defensa de Sharis Cid de las acusaciones en contra de su nuevo novio, Pedro Canavati, pues fue tachado de "violento", por lo que en pleno programa en vivo habló el abogado del empresario e hizo esta impactante revelación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde hace una semana que Cid se encuentra en medio del escándalo, pues aseguraban que su nueva pareja estaba actualmente casado, lo que desmintió la misma actriz de Televisa, asegurando que estaba en trámites de divorcio y ella sabía dicha situación.

Tras esto, el abogado de Pedro habló en Imagen TV sobre el polémico caso y dijo que él estaba soltero, que ya había una sentencia y ya estaban firmados los papeles que lo avalan como un hombre libre y con el derecho de rehacer su vida con quien él quiera.

Como todo proceso legal en México, esto lleva su tiempo y todo saldrá a la luz en su momento, pero Pedro no va a dar una declaración al respecto, ya se les estará informando, todo lo que le podemos comentarle a usted es que hoy hay una sentencia que da por terminada la relación matrimonial con su exesposa", dijo el abogado.

Respecto a lo que salió sobre ser un "golpeador de mujeres", el abogado señaló: "No tenemos comentarios el día de hoy, no lo podemos comentar", ya que era algo reciente y no tenía un fundamentos para lo que dicen y en casos legales se tiene que tener discreción.

Ante esto, Joanna Vega-Biestro recriminó a la revista sus ataques a la pareja de Cid, pues era algo muy grave que no se tenía que tomar a la ligera, tras lo que Álex Kaffie dijo que de igual forma no tenía nada de malo ser cautelosa, debido a que "no te queremos ver con el bistec".

Esto ya es muy grave, decir que es un estafador y que golpea mujeres, digo, porque tu puedes decir que es casado y que apenas va a salir la sentencia de divorcio, pero esto a mi ya se me hace mucho más grave", recriminó Joanna.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento