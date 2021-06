Andrea Meza 'estalla' contra críticas por su noviazgo con Ryan Antonio: "No debería ser juzgada"

Ciudad de México.- Tras su triunfo en Miss Universo la mexicana Andrea Meza ha estado en medio del escándalo y sobre todo, han salido a la luz detalles de su vida privada.

Algo que ha sido muy juzgado es su noviazgo con el tiktoker Ryan Antonio, mismo que desde que se supo en medios ha estado en el ojo del huracán.

A través de la cuenta de Instagram Chicapicosa, se dio a conocer un comentario de la misma red social que criticó la relación que tiene Meza con Antonio, en el mensaje redactado por una usuaria se lee que Meza debería concentrarse en lo que hace y no estar con su novio.

Andrea decidió confrontar a la internauta, argumentando que cada quién decide cómo manejar su vida privada, además aseguró que las mujeres enfrentan un estereotipo.

El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar 'distraída'. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor", se lee en el comentario de la Miss Universo.