¿Cantarán en español? Ellos son los artistas latinos que acompañarán a Metallica en su 'Black Album'

Estados Unidos.- Una de las bandas más representativas de la música, Metallica, estará de fiesta próximamente al celebrar el trigésimo aniversario de su disco 'Black Album', para lo cual ha invitado a artistas internacionales para acompañarlos, entre los que se incluyen algunos latinos.

La banda de metal celebrará con 53 voces de diferentes países entre los que se incluyen José Madero, el dueto musical Ha*Ash, los colombianos Juanes y J Balvin, la chilena Mon Laferte, The Warning y finalmente el Instituto Mexicano del Sonido Feat. La Perla y Rodrigo.

Además de estos exponentes de la música latina, también Metallica tendrá colaboraciones con Miley Cyrus, Biffy Clyro, Elton John y el vocalista de Depeche Mode, David Gahan.

'Black Album' en su nueva versión saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre en una Deluxe box, la cual contará con más de 10 artículos destacados como:

Un disco de vinilo.

Un CD.

Un disco ilustrado de la canción 'Sad But True' .

. La versión extendida del concierto 'Live at Wembley' .

. Dos discos con entrevistas.

Cinco CD de mezclas.

Seis discos y DVD de directos.

Un libro de 120 páginas con imágenes inéditas.

Púas de guitarra.

Una carpeta con la letra de sus canciones.

Una cinta decorativa.

Tres litografías.

Pases de gira.

Las ganancias de esta edición especial serán destinadas a su fundación All Within My Hands, y a otras 50 organizaciones benéficas.

Sin duda alguna el aniversario de este disco, lanzado por primera vez en 1991, ha causado un gran impacto en redes sociales, unos no pueden creer la lista de invitados, mientras que algunos otros esperan que sea memorable.

Los metaleros chavorrucos al enterarse que @JBALVIN está en el nuevo álbum de Metallica pic.twitter.com/5TL0bWN2gj — Marco (@marcomustaine) June 22, 2021

Para todos los que les duele que Ha*Ash esté en el nuevo disco de Metallica: pic.twitter.com/PFvg1nbpnA — uD835uDDE1uD835uDDEEuD835uDDF1uD835uDDF6uD835uDDEE uD835uDDDBuD835uDE02uD835uDDF2uD835uDE01uD835uDDF2uD835uDE07 || 3 days?? (@hanna_s_cookies) June 22, 2021

