Conductor de 'Hoy' confiesa su interés por protagonizar bioserie de Paco Stanley

Ciudad de México.- Recientemente, el conductor Paul Stanley externó su interés por dar vida a su padre en un documental y bioserie luego de confirmar que tanto él como sus hermanos acudieron ante un abogado para que el nombre del humorista no fuera utilizado por nadie más que por su familia.

A su salida de Televisa, el conductor del matutino Hoy confirmó que sus familiares se están poniendo de acuerdo para ver de qué

forma puedan dar a conocer la vida de su padre.



"Nos encantaría hacer muchas cosas para que conocieran al ícono de la televisión que fue Paco Stanley, porque desde luego se quieren ir al final trágico de lo que pasó, pero Paco Stanely no nada más fue eso", dijo el joven artista a la prensa.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría dar vida a su padre, Paul contestó bromeando: No sé si me lleguen al precio…”. No obstante, inmediatamente agregó:

Me encantaría personificarlo, nos parecemos un poco, me faltan los ojos, pero sí, sería algo muy lindo, sentir más a mi padre, por todo lo que pasó, desde sus inicios, desde que entró a Televisa, porque su historia es muy linda, es de una persona que luchó y explotó su talento y podríamos decir que sí cambió un tanto la televisión, la manera de conducir".

Por último, a la interrogante sobre si se abordaría en esa historia sobre las especulaciones de la relación de las drogas con el deceso

de su padre, Paul Stanley subrayó:

Ese es el problema, que es de lo único que tú te acuerdas y quieres preguntar, como te dije desde el principio, Paco Stanley no nada más fue eso que tú comentas, Paco Stanley fue mucho más, su historia es muy linda y eso es lo que nos interesa a los hijos contar".

