Devastada, Ginny Hoffman llora en 'VLA' y destapa detalles del abuso de Héctor Parra a su hija Alexa

Ciudad de México.- La mañana de este martes 22 de junio la actriz Ginny Hoffman apareció totalmente en vivo en la señal de TV Azteca para contar todos los detalles de la demanda por supuesto abuso sexual que ella y su hija Alexa Parra interpusieron contra Héctor Parra.

La exintegrante de Chiquilladas concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría y no pudo evitar romper en llanto cuando hablaba de la tragedia que vivió la adolescente a manos de su propio padre y pidió que creen en sus palabras.

Ginny volvió a resaltar que ni ella ni Alexa salieron a denunciar a Parra como venganza por su separación y se quebró al tenerle que enviar un mensaje a su hija a través de las cámaras.

Gracias mi amor porque tu haz sido mi sostén y pase lo que pase, vamos a salir de esto, ella es mi sostén y me da fuerza, me dice 'ma, no hagas caso, nosotros sabemos la verdad', nosotros vamos a demostrar lo que tenemos que demostrar", dijo entre lágrimas.

Hoffman confesó durante la plática con Flor Rubio y el resto de conductores que Alexa estaba tan herida por lo que vivió con su padre, que llegó al punto en que no le gustaba escuchar el nombre Héctor, aunque no estuvieran hablando de él.

Por su parte en la entrevista con el programa Hoy, confesó lo consternada que se siente por esta difícil situación:

Es lo más difícil que he pasado en mi vida, es algo que no se le desea a nadie jamás… ¡híjole!, ojalá pueda hablar… es el dolor más grande que puede pasar una madre, el sacar fuerza y ver a tu hija tan fuerte, tan valiente, y recibir el no creer en ella, la gente que no ha creído en ella, que no ha creído en su palabra, en todo lo que ella vivió, es lo más duro de este proceso. Yo como mamá estoy con ella al 100 por ciento, jamás, jamás, jamás… lo juro por mi vida, diríamos una mentira ante un asunto tan monstruoso, tan terrible, jamás lo haríamos", dijo Ginny.