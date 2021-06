"Es violento y estafador": Lanzan advertencia a Sharis Cid sobre su nuevo novio

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida actriz, Sharis Cid, se encuentra en medio del escándalo, pues tras presentar en su cuenta de Instagram a su nuevo novio, Pedro Canavati, una amiga de la expareja de este le lanzó una contundente advertencia a la actriz de Televisa respecto a que él es alguien "violento y estafador".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde que Cid confirmó su relación amorosa con Canavati, de 55, TV Notas publicó que él seguía estando casado con Arleen Espinal, asegurando que el proceso de divorcio aún estaba en una situación difícil y complicada, lo que ella salió a desmentir.

Ahora, una amiga de la expareja de Carlos en una entrevista con TV Notas dijo que Arleen estaba furiosa porque él se estaba dando una vida de soltero sin solucionar sus problemas y supuestamente evitando a la ley al irse de vacaciones con su nueva pareja, señalando que este romance sucede desde hace mucho más de lo que dicen, mientras que está demandado por abandono de hogar, fraude y violencia intrafamiliar, la cual aseguran que se agravó desde hace dos años.

View this post on Instagram

A que ella lo corrió de su casa porque vivió momentos muy fuertes con él; primero hubo gritos, después empujones y al final golpes. Esto último fue lo que la hizo reaccionar para dejarlo. Arleen no quiere regresar con Pedro, al contrario, le urge terminar esa relación, que él firme el divorcio y le regrese el dinero que ella le dio", aseguró la fuente.

De igual manera aseguran que ella le dio mucho dinero para invertir en negocios, algo por lo que supuestamente él no quiere divorciarse, pues señaló que es mentira que él tenga mucho dinero y que sea "un gran empresario".

Aparentemente Carlos a finales de junio tiene una audiencia con Arleen en Monterrey "para seguir con el proceso de divorcio", aunque la fuente señala que no cree que él se presente pues están por bienes mancomunados y no quiere perder nada. Cabe mencionar que Sharis está muy molesta y sigue con su demanda por el escándalo con Arturo Peniche.

Él ha dicho mentiras en el juicio; primero, dijo que no recibió ningún dinero de ella cuando esto quedó demostrado con depósitos y transferencias. Segundo, dijo que no hubo violencia, pero los peritajes y psicólogos, con pruebas, demostraron lo contrario. Él no es buena persona, es agresivo, violento y estafador; que se cuide Sharis, le puede hacer lo mismo", concluyó.