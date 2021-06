¿Sí hubo infidelidad? Maurico Ochmann le habría 'robado' la novia a este actor de Televisa

Ciudad de México.- Tal parece que en la reciente relación amorosa entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola sí hubo una infidelidad, aunque no del ex de Aislinn Derbez hacia ella, sino de la guapa exreina de belleza hacia Diego de Erice, señalando que él le 'robó' la novia al actor de Televisa sabiendo lo que hacia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Después de que Burrola y Ochmann confirmaran su romance, aseguraron que entre ambos había comenzado un coqueteo desde antes de que él y Derbez se separaran, lo que fue desmentido por el famoso actor, sin embargo, una fuente aseguró a TV Notas que fue ella la infiel, pues tenía un tiempo con Erica.

Aparentemente todo iba "súper bien" entre la modelo y el exintegrante de Me Caigo de Risa, algo que supo Mauricio desde un principio, pues además de ser evidente en redes sociales, ella también le comentó de su relación, lo que al parecer ignoró y se lanzó a conquistarla.

View this post on Instagram

Al parecer, pese a que se daban 'likes' comentaban fotos, no fue hasta enero de este año que hablaron directamente y se conocieron, creándose así una conexión instantánea, incluso aseguró que se besaron y siguieron hablando pese a que ella no terminaba su relación con Diego.

View this post on Instagram

Finalmente, la fuente señaló que todo siguió igual hasta que Erice los "cachó" y vio varios mensajes, por lo que decidió terminar la relación aunque ella le juraba que no pasaba nada entre ella y Ochmann.

Pues no creo, porque en cuanto se dio cuenta de todo, prefirió terminar por lo sano, le dijo que hasta ahí llegaba su relación, que si tenía ganas de conocer a alguien más, adelante. Le insistió en que las cosas no eran como él pensaba, pero que entendía si ya no quería seguir con ella. Terminaron en febrero y de inmediato borraron de las redes todas sus fotos juntos. Creo que duraron más de año y medio", concluyó.