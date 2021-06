¿Ya no se casa? Sofía Aragón revela en TV Azteca que sus planes de boda se habrían 'cancelado'

Ciudad de México.- En días pasados, trascendió la noticia de que la modelo Sofía Aragón, había eliminado todas las fotos en las que aparecía junto a su novio Francisco Bernot de todas las redes sociales.





Justo el año pasado, la segunda finalista de Miss Universo 2019 se había comprometido con Bernot en Nueva York y se tenía previsto que el enlace matrimonial ocurriera en noviembre próximo.

Sin embargo, en reciente entrevista para el programa de TV Azteca, Venga la alegría, Sofía explicó que su boda se pospuso por una razón.





"Tenemos un proyecto muy interesante en pie, es algo que me tiene muy motivada y estoy a un paso de cerrar, y sería a finales del año. Entonces, lamentablemente si esto sucede, no podría tener mi boda en ese momento y se tendría que posponer, entonces para no tener este conflicto de intereses, de tener las dos cosas en el aire, hemos decidido posponer la boda, no tenemos nueva fecha, pero hasta nuevo aviso, para tener también oportunidad de tener esta gran oportunidad, vaya la redundancia, y de poder cumplir también este sueño", comentó.

Siempre me ha apoyado muchísimo, creo que es importante que las personas que te rodeen crean en ti, crean en tus proyectos, sabemos que podemos casarnos de aquí a 100 años, de todas maneras, los proyectos que la vida te presentan si caducan, pero el amor no siempre".

Sin hablar del motivo por el que eliminó las imágenes al lado de su prometido, la modelo destacó: "Lo más importante es que la gente sepa que una relación no solamente se trata de lo que se ve en el exterior, de si la boda se puso en tal fecha y no se hace, ¿qué es lo quiere decir? y ¿qué es lo que la gente ve?, sino ¿qué es lo que se vive todos los días en casa?, ¿qué es lo que se vive todos los días en pareja?, y realmente él es un hombre extraordinario, es un hombre que adoro con todo mi corazón y no necesito dar más explicaciones porque sé lo que tengo y sé que él lo sabe, entonces la gente lo puede percibir de nosotros y creo que eso es lo más importante, creo que eso habla más de mil palabras".



Finalmente, Sofía Aragón confesó que ya tenía muchos detalles de su boda listos, entre ellos, el vestido de novia. "Nos adelantamos un poco por lo mismo que venía La Voz y que sabía que iba a tener un año de locura, entonces teníamos casi todo listo, pero no tengo miedo a posponerla, no tengo fecha en este momento, lo más probable es que se posponga un largo tiempo, entonces realmente estoy tranquila"



Cabe destacar que en el programa de revista se comentó que a pesar de que Sofía no confirmó su ruptura con Francisco, ellos creen que la modelo habló de esa manera porque no terminó mal su romance con él.

Fuente: Agencia México