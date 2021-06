Actriz de Televisa narra su 'infierno' en sismo de Perú: "Casi se me cae el edificio encima"

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo, una famosa y reconocida actriz de Televisa, en su cuenta de TikTok narró el 'infierno' que vivió durante el sismo en Perú, donde se encuentra trabajando, señalando que casi se "muere", pues se le iba a "caer el edificio encima".

Klitbo actualmente está pasando una temporada en dicho país debido a que se encuentra trabajando en una serie, por lo que desafortunadamente para ella le tocó estar durante el sismo, al lado de una mujer a la que llamó 'Chachis' y sus dos perros, quienes señaló lloraron mucho.

La mexicana compartió en sus historias de Instagram un video de su cuenta de TikTok en el que revela lo asustada que se sintió, asegurando que se fue de México para "huir de los terremotos", alterándose al momento de destacar que ahora se encuentra en un lugar que hasta tsunamis puede haber.

O sea, ¿qué pedo?, yo vengo de México huyendo de los terremotos y casi se me cae el edificio encima ahorita… ¿Sabes lo que se siente?... ¡Casi me muero! O sea, güey, p... terremoto el que acabamos de vivir (…). O sea, mi perro está llorando. O sea, ¿cómo? No se vale. Y luego me encuentro un letrero que dice tsunamis, o sea, si no mihogo, me aplastan", narró Klitbo.