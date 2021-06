Boda en el futbol mexicano: Marco Fabián le propone matrimonio a su novia ¡en Dubái!

Ciudad de México.- El futbolista Marco Fabian presumió mediante redes sociales que le propuso matrimonio a su novia Kristel Fabre, quien se desarrolla como cantante.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

"Ella dijo que sí", fue el mensaje que el futbolista mexicano puso en su cuenta de Instagram, junto a las postales del momento en el que le entregó el anillo de compromiso.

Fue en el mes de noviembre del pasado año 2020, cuando Marco Fabian y Kristel Fabre comenzaron su relación y tan solo, siete meses después, ya están comprometidos.

Las felicitaciones no se hicieron esperar, entre las que destacaron la de Guillermo Ochoa, Jonathan dos Santos, Gael Sandoval y de estrellas del mundo del espectáculo como Omar Chaparro.

El jugador mexicano es actualmente elemento de FC Juárez; sin embargo, no entraría en planes para el próximo torneo, pues no es contemplado por Ricardo Ferretti, aunque de momento no hay nada oficial. Incluso, se habla de la posibilidad real de que vuelva con el Guadalajara.

Fuente: Publimetro