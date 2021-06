Famoso actor de Televisa confiesa que se casó en secreto y afirma que su boda "fue espectacular"

Ciudad de México.- El famoso actor y productor de Televisa, Freddy Ortega, confesó que a pocos meses de iniciar una relación sentimental con una mujer de nombre Cristina, decidió casarse con ella en secreto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Kunno regresa a Televisa y se le declara en vivo a conductor de 'Hoy': "No te pongas nervioso"

A través de una entrevista exclusiva en el programa Sale el Sol, el integrante de 'Los Mascabrothers' explicó que se trató de un enlace íntimo al que únicamente acudió su familia más cercana y declaró que tiene muy poco de conocer a su ahora esposa.

No tenemos mucho de conocernos, la primera vez que salimos fue en septiembre del año pasado, y a partir de ahí fue así ya no despegarnos, ella vivía en Pachuca, ahora ya vive obviamente aquí en México, y es una mujer que de entrada encanta, enamora, mis amigos la adoran, y no tuve que pensarlo”, contó Freddy.