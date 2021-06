FreeBritney: La cantante Britney Spears hablará por primera vez sobre su tutela en la corte

Estados Unidos.- Después de que el diario The New York Times publicará una investigación en la que se aseguró que Britney Spears no estaba de acuerdo con la tutela de su padre Jamie Spears impuesta en el 2008, la cantante hablará por primera vez con el juez que lleva su caso.

Esta se colocaría como la audiencia más esperada del mundo de espectáculo, gracias a que el movimiento #FreeBritney ha causado gran revuelo en todo el mundo, pues sus fanáticos señalan que la cante ha sido controlada de manera injustificada.

Spears hablará públicamente sobre la situación por primera vez después de casi 13 años de tutela, en la que su padre tiene el control del dinero, de la carrera e incluso de los hijos de la cantante.

Ante esta situación la intérprete de éxitos como 'Toxic', tendrá la oportunidad de exponer su caso ante la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, quien decidirá el rumbo de la vida de Britney.

La participación de la idola del pop será vía remota y hasta el momento se desconoce lo que ella y su abogado, Samuel Ingham III, dirán ante la corte.

Esta tutela le fue impuesta después de una serie de escándalos y adiciones que vivió la cantante durante los años 2000, por lo que las autoridades concedieron poder legal a su padre sobre el futuro de Britney ya que consideraron que no era capaz de hacerlo por sí misma.

