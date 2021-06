Lidia Ávila reacciona a las acusaciones de homofobia contra M'Balia ¿está arrepentida?

Ciudad de México.- Luego de la polémica que surgió entre los integrantes de OV7 tras la cancelación de la gira por supuesta discriminación homofóbica hacia M'Balia, la cantante Lidia Ávila se defiende de dichas acusaciones.

Y es que, en una famosa revista, se dijo que la cantante habría abandonado el grupo luego de enterarse que su compañera tenía una relación con otra mujer.

Tras el escándalo, Lidia salió a dar la cara y, por medio de su perfil de Instagram externó su sentir y salió a defenderse de los ataques que ha recibido.

Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas. No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres", escribió.