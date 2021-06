Martha Higareda aparece en FOTO con poca ropa y le llueven críticas: "Cada día más operada"

Ciudad de México.- La famos y guapa actriz Martha Higareda, hizo acto de presencia en redes sociales con una fotografía que logró arrancar suspiros a propios y extraños.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue por medio de su perfil de Instagram donde la protagonista de No manchez Frida publicó una instantánea en la que posa en traje de baño y muestra su trasero muy voluptuoso.

View this post on Instagram

A pesar de que personajes como Omar Chaparro, amigo de la actriz, elogiaron su belleza; hubo quienes solo se dedicaron a señalar los 'arreglitos' que la artista de Amarte Duele se ha hecho.

View this post on Instagram

No bueno cada día más operada! Tu belleza natural ya la tenias".

No, no, no...solo no te hagas más cirugías".