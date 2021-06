"No necesito amante": Andrea Legarreta, harta de que aseguren que se mete con ejecutivos de Televisa

Ciudad de México.- Esta tarde de miércoles la famosa presentadora Andrea Legarreta se encontró con los medios de comunicación a su salida de Televisa y aquí respondió a varios escándalos de su carrera, como que es amante de algunos altos mandos de esta empresa.

Antes que nada, la conductora estelar del programa Hoy dejó claro que su esposo Erik Rubín en ningún momento le fue infiel, luego de que surgieran unas fotografías en las que aparece bailando con una guapa influencer. Aseguró que tanto ella como el exTimbiriche salen con sus amigos a divertirse y eso no significa que se estén faltando el respeto.

Por otro lado, 'La Legarreta' explotó contra los medios que han asegurado que Erik y ella tienen un matrimonio "abierto", es decir, que pueden estar con otras personas y así respondió a quienes dicen que se mete con los ejecutivos de la televisora.

Yo soy mujer de trabajo, a mí nadie me ha regalado nada, no necesito amante para tener un trabajo durante tantos años, he trabajado desde niña, muchos de los jefes que están ahora no estaban cuando era niña", mencionó Andy muy indignada.