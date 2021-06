¿Salió del closet? Conductora de Televisa revela su relación con otra mujer: "Me dio unos besos"

Ciudad de México.- La actriz Natalia Téllez tiene una gran carrera tanto en el cine, como en la televisión; actualmente se desenvuelve como conductora del programa Netas Divinas donde suele compartir ciertos detalles muy íntimos de su vida personal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En una de sus más recientes emisiones, la presentadora sorprendió al hacer una fuerte confesión en pleno programa, ahí reveló que salió con una mujer hace ya algunos años.

En la plática con sus compañeras, la famosa señaló que el acercamiento se dio luego de qe Téllez terminara con un novio del que estaba muy enamorada.

Justo a eso iba, yo lo intenté Ángela (salir con mujeres), lo intenté cuando terminé con novio. Yo salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas, no importaba si estaba guapo o está buenote, yo tomaba y yo decía 'esto tiene que jalar'", reveló.

View this post on Instagram

Ante esto, Natalia confesó quien había sido la mujer que la invitó a salir, aunque, señaló la manera en la que reaccionó cuando se lo propuso.

Entonces a la cuarta vez que me pasó eso, yo tenía un programa de radio y se lo conté a una chava sexóloga muy bonita, que iba al programa, y le dije 'es que me quedo dormida cuando voy a las citas, a lo mejor yo soy bisexual' porque me quedaba claro que me gustaban los hombres. La chava rápidamente me dijo 'pues dame tu teléfono y salgamos'. Yo la vi y dije 'pues va, salgamos en mi cabeza. Yo femme fatal. Dije si Arte pudo, porque yo no podría", reveló entre risas.