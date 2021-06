Salma Hayek revela 'sufrimiento' por estar en menopausia y habla de operación de busto

Ciudad de México.- Salma Hayek es una de las mujeres mexicanas que ha logrado ser reconocida a nivel mundial gracias a su talento y su participación en distintos proyectos exitosos de cine y televisión, y a pesar de su fama y prestigio, la actriz siempre se ha mostrado dispuesta a hablar de su vida personal, cómo lo es el paso del tiempo a su edad.

Durante una entrevista con Jada Smith en el último episodio de Red Table Talk, la protagonista de Frida habló de los efectos de la menopausia y de lo aterrador que fue su visita al médico cuando abordaron este periodo que iba a comenzar a transitar en su vida.

"Las preguntas fueron aterradoras... Me preguntaban cosas como: '¿Te están creciendo las orejas y les sale pelo?, ¿Te estás dejando el bigote y la barba?, ¿Estás fácilmente irritable?, ¿Estás llorando sin razón?, ¿Estás ganando mucho peso de verdad?, tan rápido que no desaparece no importa lo que hagas, ¿Te estás encogiendo?'. Y luego te preguntan: '¿Tu vagina está seca?'", contó la productora.

Pese a que su doctor le indicó los posibles síntomas que sufren las mujeres cuando llegan a esa etapa en su vida, Salma confesó que quedó totalmente sorprendida por un efecto que no creía fuera posible que sucediera.

Las tetas crecen mucho... para algunas mujeres se vuelven más pequeñas, pero hay algunas mujeres que cuando subes de peso, tus senos crecen, y otras mujeres que cuando tienes hijos y amamantas, tus senos crecen y no vuelven a bajar, y luego en algunos de los casos en los que estás en la menopausia, vuelven a crecer. ¡Y yo soy una de esas mujeres en las que sucedió en cada paso!",, detalló.

Posteriormente, la estrella de Hollywood de 54 años hizo frente a los rumores de su operación de busto: "Mucha gente dijo que me hice un aumento de senos; ¡no los culpo! ¡Mis senos eran más pequeños! Al igual que el resto de mi cuerpo. Pero han seguido creciendo. Muchos, muchos tamaños. Y mi espalda realmente ha estado sufriendo por eso. Y no mucha gente habla de esto".

Para finalizar el tema, la protagonista de The Hitman's Wife's Bodyguard aseguró que también ha sufrido cambios de humor y sofocos en los últimos años.

He pasado por esos períodos, todavía lo estoy, pero tienes que darte cuenta de esos momentos, respirar hondo y decir: 'Está bien, pasará. Tienes que mantener la calma’' Los sofocos no son divertidos", remató.

Fuente: Agencia México e Instagram @salmahayek