"Suegra metiche": Álex Kaffie destroza a actriz de Televisa desde 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Después de que acusaran a Maribel Guardia de no cuidar bien a sus perros, el famoso columnista, Álex Kaffie, no tuvo pelos en la lengua al momento de destrozar en Sale el Sol a la famosa actriz de Televisa, pero por lo relacionado con sus mascotas, sino por ser una "suegra metiche".

Hace un par de días Guardia compartió una foto al lado de uno de sus perros, en el que el pequeño animal se veía bastante sucio, por lo que la acusaron de tener abandonado y de no cuidar bien de sus mascotas.

Ante esto, la actriz frente a las cámaras de Imagen TV aseguró que siempre tiene bien cuidados a sus perros, aunque no puede evitar que se ensucien al jugar, dejando en claro que a todos los tiene con todo lo necesario, agua, comida y todo.

¡#MaribelGuardia aclara polémica y se defiende ante críticas por posar junto a uno de sus perros "descuidado"! Además, negó ser una suegra metiche.#PájarosEnElAlambreuD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/f02R6DrGt3 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 23, 2021

Por ese motivo, Kaffie, al tratar de apoyarla con su punto y defenderla sobre el tema del maltrato animal, este expresó que la guapa puertorriqueña es muchas cosas malas, incluso ser una "suegra metiche", pero que no era una maltratadora.

Ahí está Maribel Guardia, que la podremos tachar de muchas cosas, entre ellas de suegra metiche, pero de maltratadora de perros nunca, de maltratadora de perros nunca", aseguró Kaffie.

Finalmente, el resto de sus compañeros se unieron en su apoyo, dejando de lado el tema de si era verdad que le decía a su hijo que hacer y que no hacer con su matrimonio, asegurando que no se puede evitar que un can juegue y se ensucie por más que se le cuide.

Yo tengo tres perros chiquitos, dos chihuahuas y un Jitsu, el Jitsu parece, en serio, que vive en la basura, osea sale y se mete entre los árboles y sale entre los árboles y se llena de pelos", dijo Gustavo en su defensa. "La gente todo crítica, la gente nomás está esperando a ver que, yo el otro día subí una historia y me criticaron horrible mi ollita, que jod... estoy", apoyo Kaffie.

Fuente: Twitter @saleelsoltv