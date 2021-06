Tras hacer saber que padece cáncer, Eduardo Capetillo revela detalles de su preocupante salud

Ciudad de México.- Hace algunos días Eduardo Capetillo estuvo de invitado en uno de los capítulos de su hija Ana Paula en el que decidió hablar sobre su vida y sorpresivamente de su salud.

El actor causó gran ruido entre los internautas debido a que el video inmediatamente empezó a circular en redes sociales hasta el punto de no creer lo que estaban escuchando y es que este confesó que padece cáncer en la piel.

Al ser una enfermedad tan trágica, inmediatamente sus seguidores se alarmaron hasta el punto de hacer que en las últimas horas Capetillo apareciera en su perfil de Instagram para dar detalles de su salud.

Queridos amigos agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema del cáncer en la piel del que hablé en el programa de mi hija, quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno, fue un episodio aislado y producto de la excesiva exposición a los rayos solares SIN la debida protección", señaló.

Mientras que respecto a lo que ha tenido que seguir viviendo, agregó: "Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente, para mi, no mas sol y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias".

Fuente: Instagram @capetillo_eduardo