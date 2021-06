Vocalista de Mecano se sincera y dice que la fama le provocó un severo trastorno

Ciudad de México.- El público acostumbra a ver a sus artistas favoritos sobre el escenario siempre sonrientes, sin embargo, son personas como todos y como tal, pasan por momentos agradables, otros de estrés y miedo. Así le ocurrió a la vocalista de Mecano, quien confesó que su momento de fama no fue color de rosa.

Ana Torroja recordó en entrevista en El Hormiguero que la pasión desenfrenada de sus fans hacia la banda que lanzó memorables temas como Me cuesta tanto olvidarte y Cruz de navajas llegó a intimidarla, incluso, le fomentó un tipo de trastorno de ansiedad.

Tras ganar reconocimiento a nivel mundial, la cantante española perdió algo mucho más valioso: su privacidad. Debido a que las personas querían saber todos los detalles de su vida, Torroja sufrió pánico al salir de casa, a cualquier lugar en el que sus admiradores pudieran interceptarla.

En conversación con el conductor del programa, Pablo Motos Burgos, contó una experiencia aterradora en la que un hombre intentó entrar a la fuerza a su hotel para declararle su amor.

Me convertí en agorafóbica, en realidad soy muy tímida y no me gustaba que la gente quisiera saber de mi vida. Perdí mi intimidad y casi me pierdo a mí misma".