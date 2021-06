Devastada, hija mayor de Héctor Parra pide en 'Hoy' a Alexa que diga la verdad: "Papá es inocente"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 24 de junio Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, apareció como invitada en el foro del programa Hoy para hablar de la pesadilla que vive luego de que su famoso padre fuera arrestado por abuso sexual.

La joven continúa defendiendo al recordado actor de Televisa y TV Azteca de las acusaciones de su media hermana, Alexa Parra y Ginny Hoffman, quienes lo denunciaron por tocamientos inapropiados.

La hija de Héctor explicó que desde que era una niña recibió malos tratos de la exintegrante de Chiquilladas y aseguró que no duda que ella haya influenciado a Alexa para inventar el presunto abuso.

Ginny ni siquiera me trataba, solo me ignoraba, no me servía de comer, no me llevaba al baño, a mí nunca me tomó en cuenta", comentó.