¿Problemas legales? Por esta razón Rosie, hermana de Jenni Rivera, canceló su viaje a México

Ciudad de México.- Rosie, la hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera era esperada con los brazos abiertos en México, sin embargo, sus seguidores se quedarán con las ganas de verla, pues decidió de último momento cancelar su viaje.

La tía de Chiquis optó por dejar para otra ocasión la promoción de su libro Dios es tu defensor, en el país vecino y todo por sus deseos de evitar a toda costa los cuestionamientos de la prensa sobre sus problemas familiares.

Los motivos de la cancelación de su gira fueron dados a conocer por la propia empresaria través de un Live que realizó en sus redes sociales.

No es que no pueda, sino que es lo mejor para mi familia, para no tener que enfrentar a algunos medios", lanzó Rosie durante su transmisión.