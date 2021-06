¿Romance en Televisa? Famosa actriz deja en shock al confesar si sería novia de José Ron

Ciudad de México.- Luego de los múltiples rumores que han surgido por la relación amistosa entre una famosa actriz de Televisay José Ron, esta rompió el silencio y reveló si iniciaría un romance con su colega. ¡Escándalo!

Laura Carmine ha sido captada en momentos muy 'amistosos' con su compañero de La desalmada, José Ron, por lo que sus fanáticos han empezado a especular si es que entre ellos habría un romance oculto. No obstante, ¿así lo desea la actriz?

Los rumores han tomado fuerza porque ambos se encuentran solteros y porque, debido a las grabaciones en Televisa, han pasado mucho tiempo juntos, no obstante parece ser que el amor no ha nacido en esta relación de amigos.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, Carmine fue cuestionada sobre si sería novia de José Ron, a lo que respondió esto

Seguido a esto, José le pidió explicar el motivo real por el que no pueden tener un amorío , a lo que Laura agregó:

Digo códigos porque mi ex novio es su mejor amigo, entonces ya por esa simple razón nunca, no, no, no", detalló Carmine.