Tensión en Televisa: Galilea Montijo confiesa si está peleada con Sebastián Rulli tras polémica PVEM

Ciudad de México.- La guapa conductora tapatía Galilea Montijo volvió a responder a la polémica que protagonizó con Sebastián Rulli luego de que ella manifestara que el galán de telenovelas no debía meterse en temas de política mexicana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la inauguración de su boutique, la presentadora del programa Hoy aseguró que su amistad con el argentino no se encuentra fracturada a pesar de que hace algunas semanas el actor se expresó molesto con ella por pedirle que no opinara sobre el escándalo del Partido Verde porque es argentino.

Hace rato me preguntaron lo mismo y dije ‘¿en qué momento me peleé con Sebastián Rulli?’, yo jamás me peleé con Sebastián Rulli… Angelique y Sebastián saben lo mucho que los adoro, o sea, yo lo que dije fue muy personal, no fue con ellos, cuando cambian la historia de lo que tú dices, pues sí, te puedes echar a todo mundo encima, pero yo jamás, o sea, yo lo que traté de decir ese día, y espero que se entienda hoy, si tienes la solución al problema, dilo por favor, si no tienes la solución al problema para qué hablamos”.