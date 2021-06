"Traes las rodillas raspadas": Acusan a Bárbara de Regil de meterse con ejecutivos de TV Azteca

Ciudad de México.- Hace algunos días el maquillista Xavier Kuri reapareció en las redes sociales con una nueva declaración en contra de Bárbara de Regil, a quien acusó de meterse con ejecutivos de TV Azteca y además de humillarlo en repetidas ocasiones.

A través de distintos videos de TikTok el excolaborador de la protagonista de Rosario Tijeras contó que trabajó para ella desde hace más de 10 años, sin embargo, no olvida todo el infierno que vivió a su lado.

Yo la conozco, trabajé para ella más de tres años y ¿cómo me pago? Con lo peor. Me trató como la basura; me humillaron y me amedrentaron... Es momento de que alguien la desenmascare", relató.