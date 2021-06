VIDEO: ¿Borracha? Galilea Montijo hace las paces con Pati Chapoy tras tacharla de "teibolera"

Ciudad de México.- Luego de años de pleito y dimes y diretes, este jueves 24 de junio las conductoras Galilea Montijo y Pati Chapoy confesaron estar dispuestas a hacer las paces y se mandaron estos recaditos a través del programa Ventaneando.

La enemistad entre la reconocida periodista y la originaria de Guadalajara surgió desde hace años luego de que en el vespertino de TV Azteca destaparan el supuesto 'oscuro pasado' de la tapatía pues aseguraron que fue "teibolera".

Aunado a esto, en 2011 Chapoy y 'La Montijo' tuvieron una pelea en Twitter debido a que la titular de Ventaneando acusó a su esposo Fernando Reina Iglesias de correr y amenazar a los reporteros que cubrían su boda en Acapulco.

Pero parece que ahora todo está olvidado y la conductora de Hoy aprovechó la inauguración de su tienda de ropa para hacer las paces con Pati y hasta la invitó a brindar y a salir de viaje juntas.

Un día me tomaré unos shots con La Pati, ya dile que nos tomemos unos y nos vamos juntos a India", comentó.

Galilea le pidió al reportero de Ventaneando que se tomara un shot de mezcal con él y le dijo que no le importaba que Pati se molestara: "Tú dijiste que también le entraba, me prometió un shot, aunque te regañe Pati, a mí me ha regañado toda la vida", comentó entre risas.

Desde los foros de la televisora del Ajusco, Chapoy le respondió a Gali y aseguró que estaría encantada de viajar con ella.

Cuando quieras Galilea, yo puestísima, nada más que yo no le entro al mezcal... viajamos cuando tú quieras y te deseo mucho éxito", dijo la periodista.

Fuente: Ventaneando y TVyEspectáculos