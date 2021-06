VIDEO: Luisito Comunica aparece en redes con mejillas hinchadas y esta es la razón

Ciudad de México.- Luisito Comunica hizo una visita al dentista para extracción de tres muelas del juicio. Al inicio de su video en la clínica, bromeó diciendo que en los próximos días sería 'Ardilla' Comunica, en referencia a las mejillas inflamadas, sin saber que se cumpliría su profecía.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¡De no creerse! Luisito Comunica revela secreto perturbador de Las Vegas

Desde los primero minutos después de la cirugía, y aún con el efecto de la anestesia local, 'El Pillo' mostró que la zona alrededor de su boca empezaba a inflamarse. Por fortuna para el influencer, pudo esconder su piel abultada con un cubrebocas, que se ha vuelto imprescindible en la temporada pandémica.

Su experiencia, sin duda, ayuda a tranquilizar a aquellos que están a punto de someterse a la operación de los molares, pues mencionó al día siguiente que "no es un dolor constante".

Con el humor que lo caracteriza, el famoso youtuber imitó la voz del personaje, Quico, popular en la comedia El chavo del 8. Asimismo, instó a sus seguidores a acudir con un profesional para evitar las caries.

Por su parte, algunos seguidores expresaron preocupación. Le recomendaron cuidarse con acciones sencillas, como "no exponerse al sol, ni hacer fuerza".

Mi queridísimo Luisillo, por lo visto en tus historias has salido aunque sea un poco y has estado hablando mucho, parte de la extracción de las cordales es tener reposo absoluto y tú no lo estás teniendo al 100 por ciento. Yo estuve toda una semana acostadito, hablando muy poco y sin hacer el mínimo esfuerzo, cuídate, crack", le escribió un fan.