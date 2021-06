Alex Fernández celebra ceremonia espiritual junto a su esposa ¡y 'El Potrillo' no aparece!

Ciudad de México.- El pasado mes de mayo, Alex Fernández y Alexia Hernández decidieron unir su vida con una ceremonia civil y aunque siguen en espera de su boda religiosa, estos decidieron hacer algo más con su unión.

El joven cantante decidió celebrar su ceremonia espiritual junto a su esposa y respectivas familias, pero con algo bastante íntimo en la casa de playa de 'El Potrillo', siendo este el que no ha aparecido en ninguna de las fotografías que se han revelado en redes sociales.

Pese que fue algo bastante especial y de lo que muy pocas personas sabían, las primeras imágenes no se hicieron esperar para hacer vistas en Instagram, pues en cada una de ellas se plasmó el sentimiento tan íntimo y puro.

Ahora solo queda esperar a que Alejandro Fernández brinde una explicación de porqué no estuvo o bien, que nuevas instantáneas demuestren que estuvo, pero no para dar la cara a la cámara.

Cabe destacar que en caso de que el papá no hubiera estado no sería la primera vez con una ausencia, pues en la ceremonia civil el que no pudo acompañarlos fue el patriarca de la dinastía, Vicente Fernández.

Fuente: Staff e Instagram @chicapicosa2 y @alexfernandez.g