BuscandoALester: 'Gomita' lanza campaña para encontrar al hombre que le robó el corazón

Ciudad de México.- Dicen que el amor llega cuando menos lo espera, y este podría ser el caso de Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita'. Y es que la famosa payasita asegura que un guapo chófer robó su corazón, por lo que ahora solicita ayuda para poder encontrarlo.

A través de sus redes sociales, Araceli compartió varios videos en los que dio a conocer su romántica historia, incluso inició una campaña para dar con el paradero del que, asegura, puede ser el hombre de su vida.

Todo sucedió en Miami, donde la también conductora estuvo de viaje. Durante sus últimas horas en la ciudad, la joven decidió pedir un taxi a través de una aplicación, para poder trasladarse al aeropuerto y volar de regreso a la CDMX, sin embargo cupido la sorprendió y quedó flechada del conductor, pero debido a lo corto del viaje no pudo averiguar nada más del afortunado hombre, quedándose únicamente con su nombre: Lester.

De inmediato, y como si se tratara de una película romántica, 'Gomita' decidió ir a la búsqueda de su galán e intentó de todo con tal de localizarlo, aunque sustentos fueron en vano. Por este motivo decidió publicarlo todo en su cuenta de Instagram y pedir ayuda a sus seguidores, y hasta algunos programas de televisión para hacer realidad su sueño de amor.

No encontramos a Lester. Entonces pedimos ayuda, necesitamos hacer que Despierta América y El Gordo y la Flaca escuchen esto para que me ayuden a encontrar a la persona que me robó el corazón", dice en las grabaciones que aún están disponibles.

Para darle mayor movimiento a su campaña, Araceli creo el #BuscandoALester y compartió la fotografía que el conductor de taxi tiene en us perfil de la famosa plataforma.

Fuente: TV Notas