¡Golpe a Nodal! Lyn May explota y humilla sin piedad a Belinda: "Canta feo, es muy gris"

Ciudad de México.- La controversial vedette Lyn May se le fue con todo a la cantante Belinda luego de que un reportero la cuestionara por el reciente compromiso matrimonial de la guapa mexicana con Christian Nodal.

Durante su paso por alfombra negra del show Sie7e, la vedette de ascendencia china escuchó el nombre de Belinda y no pudo evitar manifestar su rechazo a la actriz y cantante.

No me hables de Belinda porque no me gusta. Está muy flaca y canta feo. No me gusta".