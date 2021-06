Madre de Geraldine Bazán reacciona a la nueva relación de la ex de Gabriel Soto: "No lo conozco"

Ciudad de México.- Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, se pronunció al respecto del romance de su famosa hija, luego de que en redes sociales se han revelado algunas imágenes del novio de la actriz.

Tras su encuentro con los reporteros en el show musical Sie7e, Doña Rosalba no negó que la persona que aparece junto a Geraldine sea su nueva pareja, aunque aclaró:

Cuando me lo presente yo les platicaré. Ya lo vi en una foto, pero no lo conozco personalmente", dijo.

Conjuntamente, la señora Ortiz aprovechó el momento para hacerle un llamado a Geraldine, y a su vez, enviarle una indirecta a su exyerno Gabriel Soto.

Supongo que mi hija sabe escoger bien, aunque después le salen… sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia".

Y fiel a su costumbre, la madre de Bazán no perdió la oportunidad de mandar una contundente advertencia a la actual pareja de la actriz mexicana. "Lo que me interesa es la estabilidad de mis nietas, que no las anden exhibiendo ahí en paparazzis".

Asimismo, ante la pregunta sobre si Luis Murillo, pareja de Geraldine, es un empresario exitoso con varios negocios, Rosalba Ortiz explicó: "Ustedes saben que son intercambios, o sea, eso es mentira".

Cambiando radicalmente de tema, la madre de Geraldine también aprovechó para pedirle a los reporteros que apoyen a Eleazar Gómez en su próximo lanzamiento musical.

"Por favor apóyenlo el día 6 (de julio), él ya había grabado un disco completo, bueno no sé de cuantos (temas) ahora, y sí, precisamente hizo un video. Él sigue trabajando, buscando, nació en los escenarios, y no sabe otra cosa qué hacer, por eso denle la oportunidad de hacerlo", remató.

Fuente: Agencia México