¿Boda en camino? Carlos Rivera aclara si tiene intenciones de casarse con su novia

Ciudad de México.- El noviazgo de cuatro años entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha motivado la curiosidad de los medios que están ansiosos por saber si pronto pisarán el altar.

Durante un breve encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cantante de Te esperaba y Me muero dio un adelanto de sus planes de boda.

Aclaró que han hablado sobre casarse y pasar el resto de sus vidas juntos, pero por el momento no es una situación que les urja a ninguno de los dos.

Todavía, ahorita, nada. Estamos felices como estamos y la verdad es que todavía no pensamos mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos. No es que no planeamos, no es que no pensemos en eso, pero todavía no le estamos poniendo una fecha ya de que 'tiene que ser'".