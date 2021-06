Vive de milagro: Tomás Goros retoma la actuación tras salir de terapia intensiva por Covid-19

Ciudad de México.- La salud del famoso actor de Televisa y de la serie El Señor de los Cielos, Tomás Goros, está fuera de peligro y por ello, regresó a lo que le apasiona hacer en la vida: actuar.

Conviene recordar que a mediados de abril, tuvo que ser intubado y permaneció en terapia intensiva por complicaciones derivadas de Covid-19.

Las afecciones fueron tan graves que Goros se debatió entre la vida y la muerte. Ahora que venció la enfermedad, agradece la segunda oportunidad, aunque confesó que aún sufría de algunas secuelas.

No quedé tan dañado, hay fibrosis, pero muy leve. Te queda el mareo, dolor de cabeza, pero no he tenido problemas de confusión, de olvidarme de cosas. Mis pulmones están respondiendo de maravilla, de repente tienes taquicardias, pero lo he superado porque ya estoy haciendo ejercicio, como caminar".