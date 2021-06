Kristal Silva es eliminada de 'Survivor México'; así perdió contra Alejandra Toussaint

Ciudad de México.- La noche de este domingo 27 de junio, el programa Survivor México ofreció un episodio lleno de emoción, confrontación, estrategias y también de tristeza con la eliminación de un participante.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los sobrevivientes presentes en la jungla del reality de TV Azteca fueron testigos del duelo de eliminación entre las famosas Alejandra Toussaint y Kristal Silva.

Ambas se vieron las caras en una prueba que consistió en armar un puente con las piezas del rompecabezas y armarlo antes que su contrincante.

View this post on Instagram

Al principio, el enfrentamiento fue muy parejo, con una ligera ventaja de parte de Alejandra. Eso hizo que el final fuera muy cerrado, pues ambas se tomaban su tiempo para ejecutar cada movimiento.

Al final, Toussaint pudo mantener la concentración y dejó atrás a la conductora de Venga la Alegría, quien ya venía del Juego de la Extinción de la semana pasada y se convirtió en la eliminada de este día.

View this post on Instagram

Con lágrimas en los ojos, Kristal Silva dijo sentirse con una mezcla de emociones, pues no esperaba salir tan rápido, sin embargo, dijo sentirse agradecida con Dios y mencionó que se lleva un gran aprendizaje.

Me siento feliz y al mismo tiempo triste, dejo este largo camino, no esperaba que fuera tan rápido, agradecida con dios por ponerme aquí, no llegué a medir la magnitud del evento. Me voy satisfecha, porque me demostré lo fuerte que soy", declaró Kristal.