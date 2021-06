La Mala Rodríguez hace impactante confesión en libro: "Alto funcionario de México me envió cocaína"

Ciudad de México.- María Rodríguez Carrido, nombre de pila de la cantante española La Mala Rodríguez, está por estrenar su libro Cómo ser mala y en esta publicación abre su corazón como nunca antes y cuenta todas las experiencias que ha tenido en sus primeros 20 años de carrera.

La originaria de Jerez de la Frontera, España, relata memorias nunca antes reveladas como que tuvo un aborto, sin embargo, asegura que está totalmente en contra de esta práctica y señala: "Videntes que conozco en Sevilla me cuentan que han visto el espíritu de muchos fetos vagando por hospitales".

La imagen de esos cachitos de personas vagando por pasillos vacíos me aterra, fantasmas de futuros que esperan encontrarse. Además, mentiría si dijera que me sentí bien cuando aborté y conozco a pocas mujeres que lo hayan llevado bien", añadió.

Sin embargo, una de las confesiones que más ha dado de qué hablar fue que La Mala contó que mientras hacía la gira 'Bruja' acabó en una fiesta donde conoció a un funcionario mexicano, a quien señala por haberle enviado droga hasta la puerta de su casa.

La gente está dividida: los mariguaneros en un sitio, los cocainómanos en otro… Hablo con alguien que me sugiere que pruebe el peyote, yo le contesto que no estoy preparada", explicó.

La rapera española relató que luego de tener una plática con este hombre poderoso, él le dijo que podía darle lo que quisiera y ella en forma de broma le pidió cocaína y se llevó tremenda sorpresa pues días después la recibió.

Esas conversaciones que se tienen en una fiesta. En una de esas conozco a un alto funcionario de no sé qué, que me dice que me puede enviar lo que yo le diga a casa. Y yo, de coña, le pido un kilo de cocaína que el tío me envía y me llega unos días más tarde. La pasamos súper bien", se lee en el libro de La Mala.