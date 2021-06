"Te parto tu mad...": Consuelo Duval, a punto de golpear a actriz de Televisa que la llamó lesbiana

Ciudad de México.- Hace algunos días conductoras y exconductoras de Netas Divinas reaparecieron juntas en el canal de YouTube de Luz María Zetina y recordaron las anécdotas que compartieron mientras formaban parte de este exitoso programa de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la divertida plática, Sherlyn recordó que en una ocasión vivió un momento de tensión con una actriz invitada, de quien no reveló su nombre, por un comentario pesado que hizo en su contra y todas sus compañeras la apoyaron y le dijeron que tampoco les caía bien.

Sin embargo, ¡oh sorpresa! pues momentos después la conductora Consuelo Duval terminó diciendo el nombre de la famosa por error y detalló que se trataba de Laisha Wilkins.

La intérprete de La familia P.Luche detalló que ella también tenía su historia con esta villana de telenovelas, pues en una ocasión se enteró que la estaba difamando y asegurando que era lesbiana.

Me dice Adal ¿tú conoces a Laisha? (risas) y le digo no y me dice 'es que anda diciendo que eres lesbiana' y le dije ¿por qué no me defendiste? dile que soy bien p...' pero dije esta señora ni la conozco y ni me conoce", recordó.

Consuelo explicó que aunque esto no es una ofensa, todo ocurrió cuando sus hijos apenas eran unos niños y ella no estaba dispuesta a permitir que le hicieran daño con chismes de este tipo, por lo que encaró a Laisha y le pidió que no volviera a hablar de ella.

Le dije ¿me conoces?, me dice 'tú a mí no, pero yo a ti sí' y le dije 'no, no me conoces, nada más te quiero decir algo, no soy lesbiana a menos de que me hayas visto en la cama con tu mamá y si algún comentario estúpido le llega a gente que yo quiero te parto la madr...'", añadió Duval.

Fuente: TVNotas y YouTube Caminos con Luz